VIDÉO - Elizabeth II : comment suivre en direct les funérailles de la reine ce lundi ?

C'est un dernier "adieu" que les Britanniques - et le monde entier - s'apprêtent à faire ce lundi 19 septembre à la souveraine. Les funérailles d'Elizabeth II, auxquelles participeront des dirigeants du monde entier, dont Emmanuel Macron, marqueront la fin des cérémonies en hommage à la reine d'Angleterre, disparue le 8 septembre. Près de 2 millions de personnes sont attendues à Londres, et des millions de téléspectateurs devraient suivre ce moment historique à travers le monde.

Pour vous permettre de suivre pas à pas la cérémonie, TF1 et LCI feront antenne commune dès lundi, 6 heures du matin, en direct depuis Londres. Pour cette émission exceptionnelle, Stefan Etcheverry, Adrien Gindre avec Margot Haddad vous donnent rendez-vous en direct de Londres, sur un plateau exceptionnel dominant Westminster Hall. Nos envoyés spéciaux arpenteront les rues de Londres pour suivre tous les derniers préparatifs de cette cérémonie, et pour raconter l'ambiance et le recueillement dans la capitale britannique.

Pour faire vivre aux téléspectateurs cet événement historique, nos équipes seront déployées dans tous les lieux emblématiques de la capitale britannique, en particulier autour de Westminster Hall, Westminster Abbaye, Buckingham Palace, Picadilly Circus, mais aussi au château de Windsor, où la Reine sera inhumée en privé lundi soir à 20h30. Tout au long de la matinée, les envoyés spéciaux recueilleront de nombreux témoignages en direct. L'objectif sera d'être aux côtés du public et de partager sa ferveur et son recueillement.