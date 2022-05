Elizabeth II, la Reine... du business

Le jubilé se décline déjà en vitrine et dans les rayons des magasins britanniques. L'événement fait vendre et profite à l'économie dans tout le pays. À Windsor, le gérant de boutique de souvenir "House of gifts" a fait un stock d'objets pour toutes les bourses. Magnet à moins de trois euros ou vaisselles à plusieurs dizaines d'euros. Pas de doute, selon lui, tout va partir. Un marketing de la monarchie qui impressionne certains touristes.