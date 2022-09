VIDÉO - Elizabeth II, la reine qui a connu dix présidents français, de Vincent Auriol à Emmanuel Macron

Par la suite, la reine offre l'un de ses chiens, Samba, à Valéry Giscard d'Estaing. Lors de son déplacement à Londres, "VGE" avait d'abord pris soin de rappeler les liens indéfectibles unissant la France et la Grande-Bretagne. Néanmoins, c'est avec François Mitterrand que l’entente cordiale est la plus forte. "Il n'y avait qu'à les regarder parler ensemble. Elle, notamment. On ne pouvait s'empêcher de dire qu'elle aimait la compagnie de François Mitterrand, qu'elle avait du plaisir à discuter avec lui", confirme Hubert Védrine, ancien secrétaire général de la présidence de la République, à Point de Vue. Ensemble, le président socialiste et la souveraine rompent la dernière frontière symbolique entre leurs deux pays désormais reliés par un tunnel. "C’est la première fois dans l’histoire que les chefs d’État de France et de Grande-Bretagne se rencontrent sans avoir dû prendre le bateau ni l’avion", déclare à l'époque Elizabeth II.