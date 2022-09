VIDÉO - Procession royale à Édimbourg : un spectateur exfiltré après avoir interpellé le prince Andrew

La procession funèbre s'est tenue dans une ambiance des plus solennelles ce lundi, à Édimbourg. Mais au passage du cortège sur le Royal Mile, parti du palais de Holyroodhouse pour rejoindre la cathédrale Saint-Gilles, un jeune homme a tenté d'interpeller les membres de la famille royale.

Selon The Daily Mail, c'est le prince Andrew qui était visé. "Andrew, tu es un vieil homme malade !", a lancé cet individu au fils de la reine défunte qui accompagnait le cercueil. Selon le tabloïd, un policier et un spectateur ont tiré le jeune homme en arrière tandis que, dans la foule, on entendait des "God Save The King".