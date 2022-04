VIDÉO - Elle a interprété "La Marseillaise" au Champs de Mars pour Emmanuel Macron : qui est la mezzo-soprano Farrah El Dibany ?

"Je n'ai pas peur d'être associée à un rôle précis, car si, en tant qu'artiste, on sent qu’on n’a pas encore terminé avec un rôle, pourquoi ne pas continuer ?", expliquait-elle en 2019 à Radio France. "Chaque fois que j’incarne ce rôle, c'est une nouvelle expérience, je le redécouvre : une nouvelle Carmen, et une nouvelle Farrah."

Si son entrée à l’Opéra de Paris fait d’elle l’ambassadrice du monde arabe au royaume de l’art lyrique, Farrah El Dibany partage une passion similaire pour la variété française. En 2019, elle a interprété les tubes de Dalida au Hall de la Chanson à Paris. Puis l’an dernier à l’Institut du monde arabe dans le cadre d’une expo consacré aux divas arabes. "Elle est la fusion heureuse de l’Orient et de l’Occident", dit d’elle le pianiste de jazz André Mankoukian.