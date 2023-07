VIDÉO - "Elle fait partie de la bande originale de notre vie" : hommage à Jane Birkin aux Francofolies

La bande originale de tout un festival aussi. Près de six concerts de Jane Birkin à la Rochelle en 38 ans, et à chaque fois des frissons. Au bar du festival, des portraits de la chanteuse sont partout au mur. Entre elle et les Francofolies, c’est des "je t’aime, moi aussi". Malgré l’émotion, la fête va tout de même continuer toute la soirée à la Rochelle. Les artistes sur scène auront l’occasion de remercier l'artiste en musique.