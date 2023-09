Elon Musk a eu un 11e enfant et il se prénomme… Techno Mechanicus

Leur deuxième enfant, Exa Dark Sideræl, avait été prénommée de cette manière en référence aux mathématiques et au "merveilleux mystère de notre univers", avait indiqué Grimes dans un entretien à Vanity Fair. Le fils et la fille sont par ailleurs simplement appelé "X" et "Y" par leurs parents. "La meilleure situation ici, c'est moi éduquant la petite, et lui éduquant le petit", avait alors résumé l'artiste pour schématiser la philosophie éducative du couple.