Emmanuelle, la chanteuse de "Premier Baiser", meurt à 59 ans

Elle tente de donner un tournant à sa carrière avec des chansons plus sombres et ambiguës ("Fantaisie", "Aquarelle et jeunes filles", "Poupée de bois"), mais le public ne suit pas. Elle devient alors scénariste pour les séries du groupe AB Productions comme Hélène et les garçons, Les filles d’à côté ou Les vacances de l'amour. Elle quitte TF1 et se lance dans la réalisation de courts-métrages et de clips vidéo. À la tête d'une troupe de théâtre, elle se consacre aussi à la photographie.