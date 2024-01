VIDÉO – De "Grey’s Anatomy" à "Ally McBeal", les Emmy Awards des retrouvailles !

Les Oscars de la télévision, organisés lundi 15 janvier à Los Angeles, ont apporté leur lot de surprises. Ce n’est pas au palmarès, mais du côté des remettants que tout s’est joué. Le thème de cette 75ᵉ édition ? Réunion d’anciens collègues en tenues de soirée.

C’était l’un des meilleurs moments des Golden Globes. Patrick J. Adams, Gabriel Macht, Sarah Rafferty et Gina Torres ensemble sur une même scène pour décerner le prix de la meilleure série dramatique. Un évènement pour tous les fans de la série Suits, qui s’offre une seconde vie grâce à Netflix cinq ans après la diffusion de son 134ᵉ et dernier épisode. Ces retrouvailles sans leur collège Meghan Markle ont donné le ton des Emmy Awards, qui ont couronné Succession et The Bear la semaine suivante à Los Angeles. Ce lundi 15 janvier, il a fallu se frotter les yeux pour s’assurer de ne pas avoir lancé une ancienne édition des Oscars de la télévision.

Chandra Wilson, Justin Chambers, Ellen Pompeo, Katherine Heigl et James Picken Jr. sur la scène des Emmy Awards le 15 janvier 2024 à Los Angeles. - KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Pour célébrer ses 75 ans comme il se doit, la Television Academy s’est assurée de réunir les castings les plus populaires de ces dernières années dans le rôle de remettants. Ted Danson et Kelsey Grammer ont bu un coup avec leurs camarades de Cheers, Martin Lawrence a rejoint la famille de la sitcom qui portait son nom dans les années 1990. Community, Les Sopranos ou encore It’s Always Sunny in Philadelphia ont aussi joué le jeu. Mais deux autres distributions ont particulièrement fait parler.

Ils m’ont manqué, c’est très sympa d’être là Katherine Heigl

Près de 15 ans qu’on ne les avait pas vus dans la même pièce. Au générique du tout premier épisode de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Katherine Heigl et Justin Chambers ont fait les belles heures de la série médicale diffusée en France sur TF1. Seuls les trois premiers sont encore au générique d’un programme qui aura connu ses hauts et ses bas en coulisses. De quoi rendre cette séquence d’autant plus touchante pour les fans de la première heure.

Si dans la fiction, Alex Karev a quitté l’hôpital pour rejoindre Izzie Stevens, leurs interprètes Justin Chambers et Katherine Heigl ne s’étaient "pas vus depuis près de 10 ans" selon cette dernière. "Ils m’ont manqué, c’est très sympa d’être là", commente auprès de People la comédienne, qui était partie de la série avec fracas en 2010. Eux aussi ont fait du bruit sur la scène des Emmy Awards en y ramenant les toilettes les plus célèbres de l’histoire de la télévision.

Une partie du cast d’Ally McBeal, emmené par Calista Flockhart, a offert au public l’une des danses légendaires auxquelles nous ont habitués les avocats les plus loufoques des années 1990. Oui, vous aussi, vous aurez la voix de Barry White dans la tête toute la journée.