"En Corps", une ballerine star de l'écran

La blessure et ses répercussions sont les thèmes de ce film, à cheval entre documentaire et comédie. Et c'est là que l'actrice a commencé à s'affranchir de la danseuse. Car non, Marion n'a jamais été blessée et si elle va dans le film explorer le nouveau territoire de la danse contemporaine un peu comme une thérapie, elle est déjà dans la vie affranchie de l'exercice.