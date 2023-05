EN DIRECT - "The Voice 2023" : qui se qualifiera pour la finale ?

Ils auront deux chansons pour convaincre le public. Une en solo, une autre avec leur coach et leur équipe. Les huit demi-finalistes de "The Voice" se retrouvent ce samedi 27 mai dès 21h10 sur TF1 pour une émission lors de laquelle les téléspectateurs désigneront les quatre talents qui accèderont à l'ultime émission.

Les petits nouveaux Bigflo et Oli réussiront-ils à qualifier leurs trois chanteurs, Fanchon, Hanna et Dame ? Kiona et Jeremy Levif séduiront-ils le public autant qu'ils ont séduit Vianney ? Micha et Arslane feront-ils briller la team Amel Bent ? Aurélien permettra-t-il à Zazie d'éviter de reproduire ce qu'il s'est passé lors de "The Voice All Stars", où elle était la seule coach non représentée en finale ? Réponse en fin de soirée.