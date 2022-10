En plein concert, Katy Perry perd le contrôle de son œil : mais qu'est-il arrivé à la chanteuse ?

C'est un mystère qui agite les fans de Katy Perry. Lundi soir, alors qu'elle donnait un concert à Las Vegas, la chanteuse de 38 ans a semblé souffrir d'un problème oculaire. Dans une vidéo devenue virale, l'interprète de Roar prend la pose à la fin d’une chanson et semble lutter contre sa paupière droite qui se ferme visiblement contre sa volonté. Elle appuie alors plusieurs fois sur sa tempe pour tenter de contrôler son battement de cils, avant d'interpeller son public au micro : "Faites encore plus de bruit pour mon groupe" et retrouver un regard normal.