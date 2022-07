Enfant : entrez dans la bande

Faire les 400 coups, vivre en liberté et monter des opérations plus ou moins hasardeuses. Les bandes d’enfants inspirent les réalisateurs depuis longtemps. On peut les croiser au cinéma, mais aussi en bas de chez soi. L’équipe en a rencontré. Ces enfants entre neuf et quinze ans, ce sont de vrais experts en petite bande.