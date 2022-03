Zazie, Patrick Bruel, Thomas Pesquet... Ils participent tous aux Enfoirés 2022

"C'est ça qui est bien, c'est de se rencontrer, les musiciens, moi je suis plutôt scientifique-technique, des sportifs, des acteurs... On est tous habitués à rester dans nos mondes et là, on casse un peu ces barrières, on échange énormément, c'est trop drôle", souligne l'astronaute. Tous ensemble, ils donneront de la voix pour tenir la promesse de Coluche et permettre aux "Restos du cœur" de continuer sa mission. Chaque achat du spectacle équivaut à 17 repas.