Enrico Macias : 60 ans de succès

Dans sa loge, nous avons réuni trois générations d'artistes. "Il m'étonne toujours parce que d'une situation inextricable, il en fait une situation positive. C'est de la vraie magie", explique son fils et musicien Jean-Claude Ghrenassia. "Il m'apprend beaucoup. La patience, la persévérance, le travail, la régularité, c'est quelque chose qu'il m'a appris depuis tout petit", confie Symon, son petit-fils et chanteur. Entre eux, il y a une grande complicité. Depuis, qu'on se rassure, il a retrouvé sa voix et continue l'aventure.