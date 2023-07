VIDÉO - Arrosée par une spectatrice, Cardi B réplique en lançant son micro

Œil pour œil, micro pour boisson. La chanteuse américaine Cardi B a laissé éclater sa colère samedi lorsqu'une personne qui se trouvait dans le public de son concert à Las Vegas l'a arrosée avec une boisson. Visiblement choquée mais seulement le temps d'une fraction de seconde, la rappeuse a répliqué dans la foulée et a jeté son micro en direction de la spectatrice, comme on le voit sur les vidéos qui circulent sur TikTok et Twitter.