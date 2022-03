"The Batman" : un succès qui rapporte déjà (très) gros

Dans la famille DC Comics, je demande le patron. Porté par un bouche-à-oreille enthousiaste, The Batman réalise un démarrage canon. À l’issue de son premier week-end dans les salles américaines, le film de Matt Reeves cumule 128,5 millions dollars de recettes, soit le deuxième plus gros lancement à l’ère du Covid derrière Spider-Man : No Way Home. En y ajoutant les 120 millions engrangés dans les 74 autres pays où il est déjà sorti – dont la France mercredi dernier – le blockbuster de la Warner totalise 248,5 millions de dollars au box-office mondial.

Ces chiffres impressionnants ont plusieurs explications. Il y a bien sûr l’accueil quasi unanime à cette nouvelle incarnation du justicier de Gotham par l’acteur britannique Robert Pattinson, après la parenthèse Ben Affleck dans les films de Zack Snyder. Plus jeune, plus sombre, plus tourmenté aussi… Certains voient déjà en lui le meilleur interprète du personnage, à égalité avec celui incarné par Christian Bale dans les films de Christopher Nolan.