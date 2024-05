CNN diffuse la vidéo de P. Diddy agressant son ex-compagne, le rappeur sort du silence

Des images de vidéosurveillance tournées en 2016 dans un hôtel de Los Angeles ont été révélées par CNN, samedi. Elles sont accablantes pour le magnat du hip-hop qui, dans cette séquence, frappe à plusieurs reprises son ex-compagne, la chanteuse Cassie. "J'étais dégoûté quand je l'ai fait, je le suis encore aujourd'hui", explique ce dimanche le rappeur dans une story sur Instagram.

"J'étais dégoûté quand je l'ai fait, je suis dégoûté maintenant". La mine grave, Sean Combs alias P. Diddy ne nie plus. Au lendemain de la diffusion par CNN d'une séquence vidéo remontant à 2016 et sur laquelle on le voit rouer de coups son ex-compagne, la chanteuse Cassie, le magnat du hip-hop américain, se dit "sincèrement désolé".

Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable P. Diddy sur Instagram

"C'est si difficile de réfléchir aux moments les plus sombres de sa vie. Parfois, il faut le faire. J'étais paumé. J'ai touché le fond, mais je n'ai pas d'excuses. Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable", explique-t-il en référence à ces images de vidéosurveillance datant de 2016.

"J'assume l'entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo", continue le rappeur, se disant "dégoûté" par son comportement. "J'étais dégoûté quand je l'ai fait, je le suis encore aujourd'hui", assure le producteur qui confie avoir "suivi une thérapie" et "une cure de désintoxication". Le magnat de la musique conclut son post, en précisant qu'il ne demandait "pas d'être pardonné" et qu'il était "vraiment désolé".

La star new-yorkaise du hip-hop, aujourd'hui âgée de 54 ans, est rattrapée depuis 2023 par nombre d'accusations de viols, d'exploitations sexuelles et de violences physiques et psychologiques. Notamment dans une plainte au civil déposée à New York en novembre par la chanteuse Cassie qui accusait son ex-compagnon d'un viol en 2018 et de "comportement violent" et "déviant" durant une décennie, comme des relations sexuelles forcées avec des hommes prostitués. L'affaire avait été réglée "à l'amiable", selon un accord confidentiel. Jusqu'alors, le rappeur, qui n'a pas été inculpé au pénal, niait les faits.