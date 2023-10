Alcool, drogues, désintox... Matthew Perry, celui qui faisait rire tout le monde mais qui souffrait en silence

Certains jours, Matthew Perry avale jusqu’à 55 comprimés de Vicodin, un opiacé plus puissant que la codéine qu'il prend la première fois en 1997 après un accident de jet ski. Quand il boit de la vodka, c’est un litre quotidien ou rien. Il consomme aussi de la cocaïne, de la méthadone, du Xanax et de l’OxyContin. Mais jamais d’héroïne, le seul interdit qu’il s’impose au royaume des drogues. "On peut suivre la trajectoire de ma dépendance en mesurant mon poids d'une saison à l’autre", écrit-il à propos de Friends. En dix ans, il est passé de 58 à 102 kilos. "Quand j'ai pris du poids, c'est l’alcool. Quand je suis maigre, ce sont les pilules. Quand j'ai un bouc, c'est beaucoup de pilules", détaille-t-il. La seule saison qu’il jouera sobre - la 9 - lui vaudra une nomination aux Emmy Awards. Il confessera des années plus tard avoir oublié trois saisons entières.

Matthew Perry a appris à se jouer des docteurs, en consultant huit à la fois pour obtenir les prescriptions nécessaires. Son corps est mis à rudes épreuves au fil des ans, comme en 2000 où il est traité pour une pancréatite. Il se souvient du jour où il s’est présenté chez le dentiste avec ses incisives dans la poche de son jean. "Oui, elles sont toutes tombées" en mordant dans une tartine de beurre de cacahuètes. "Je crois que les lecteurs seront surpris d’apprendre à quel point ça a été difficile certaines fois et à quel point je suis passé près de la mort", assure-t-il à People à propos de son autobiographie. En 2019, il est victime d’une perforation du côlon causée par une surconsommation d’opiacés. Il passera cinq mois à l’hôpital, dont deux semaines dans le coma branché "à une machine appelée Ecmo qui respire pour votre cœur et vos poumons". Pendant neuf mois, il est contraint d’utiliser un sac de colostomie. Sur son ventre, 14 cicatrices qui témoignent de ses soucis de santé et sonnent "comme un rappel à rester sobre".