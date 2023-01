Avant Rihanna, DJ Snake se produira aussi au Super Bowl

De son vrai nom William Grigahcine, DJ Snake n’est pas étranger aux stades. En juin dernier, il organisait le premier concert depuis plus de 10 ans au Parc des Princes à Paris. Sur scène, s’étaient succédés Omar Sy, Stromae, Khaled ou encore David Guetta. De quoi espérer voir apparaître le rappeur américain Lil Jon à ses côtés au Super Bowl ? Leur collaboration sur "Turn down for what" en 2013 a fait du Français une star instantanée de la musique électronique aux États-Unis. Le clip compte à lui seul plus d’un milliard de vues sur YouTube. Sa chaîne entière dépasse les huit milliards.