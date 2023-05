Grève à Hollywood : les scénaristes posent le stylo, une première depuis 2007

Ils avaient prévenu : s'ils n'obtenaient pas gain de cause, les scénaristes de Hollywood se mettraient en grève. Plus de quinze ans après les 101 jours de lock-out, qui avaient paralysé l'industrie du cinéma et de la télévision, le scénario se répète. Des milliers de scénaristes vont poser leur stylo, a annoncé, lundi 1er mai, leur puissant syndicat, le Writers Guild of America (WGA), après l'échec des négociations, avec les principaux studios et plateformes, qui portaient sur une hausse de leur rémunération.

Le conseil d'administration du WGA West et le conseil du WGA East "agissant en vertu de l'autorité qui leur a été conférée par leurs membres, ont voté à l'unanimité en faveur d'un appel à la grève" qui prendra effet, le mardi 2 mai, "à compter de 00h01" (9h en France), a tweeté l'organisation qui représente environ 11.500 auteurs. Ces derniers, qui militent pour une hausse de leur rétribution et une plus grande part sur les bénéfices générés par le streaming, affirment avoir du mal à vivre de leur métier, avec des salaires qui stagnent, voire baissent en raison de l'inflation galopante.