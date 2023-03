Poursuivie après un accident de ski, Gwyneth Paltrow gagne son procès et recevra un dollar symbolique

Révélée par Seven en 1995 et Oscarisée quatre ans plus tard pour son rôle dans Shakespeare in Love, la fille des comédiens Bruce Paltrow et Blythe Danner a fait fortune ces dernières années grâce à Goop, une marque de produits de bien-être, accompagnée d’une série documentaire sur Netflix. Sa valeur est aujourd’hui évaluée autour de 250 millions de dollars.