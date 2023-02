Tir mortel sur le tournage de "Rust" : Alec Balwin risque jusqu'à cinq ans de prison

S'ils sont condamnés pour simple homicide involontaire, Alec Baldwin et Hannah Gutierrez-Reed risquent jusqu'à 18 mois de prison. Mais cette peine pourrait être portée à un maximum de cinq ans d'emprisonnement si la négligence aggravée est retenue. Lors d'un entraînement au maniement des armes à feu, l'acteur est apparu "distrait et parlait au téléphone avec sa famille", selon un document publié mardi par la procureure. Il n'est resté que 30 minutes alors que la session devait durer "au moins une heure ou plus", selon le récit de l'armurière aux enquêteurs.

La procureure avait annoncé son intention d'engager des poursuites le 20 janvier dernier. L'avocat de l'acteur, Luke Nikas, avait alors dénoncé une "terrible erreur judiciaire". "M. Baldwin n'avait aucune raison de penser qu'une balle réelle se trouvait dans l'arme, ou nulle part ailleurs sur le lieu de tournage", avait-il insisté. Le comédien de 64 ans, notamment connu pour la série 30 Rock, a toujours dit qu'on lui avait assuré que son arme était inoffensive.