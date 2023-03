Gwyneth Paltrow poursuivie par un skieur : ses enfants Apple et Moses prennent sa défense

Après avoir entendu toute une batterie d’experts, le jury a pu découvrir ce mercredi les témoignages d'Apple et Moses, les enfants de l’actrice et du chanteur de Coldplay Chris Martin. Aujourd’hui âgés de 18 et 16 ans, tous les deux étaient prêts à s’exprimer eux-mêmes à la barre. Mais les avocats de leur mère ont préféré lire leurs déclarations écrites, sans doute pour éviter de les exposer aux caméras qui couvrent la procédure en direct, comme le permet la législation de l’État.

"Je me rappelle que j’étais en train de skier avec mon professeur et que j’ai vu brièvement la collision", a expliqué Moses, 9 ans au moment des faits. "J’ai vu ma mère et une personne derrière elle… qui s’était écrasée (…) Quand je suis arrivé, je l’ai entendu hurler sur le type. Elle disait quelques jours du genre "C’est quoi ce bordel ? Vous m’avez foncé dedans !". Durant le procès, la défense de Terry Sanderson a laissé entendre que Gwyneth Paltrow avait pu être distraite par son fils, qui réclamait son attention. Une hypothèse que l’adolescent a fermement niée.