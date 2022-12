Eure : clap de fin pour le petit cinéma de Bernay

Mardi soir, le ticket ne suffisait pas. Pour cette dernière séance, il fallait également apporter sa clé à pipe et sa dévisseuse. "Repartir comme ça avec les fauteuils, c'est chouette" ; "Déjà avec mon mari, quand on s'est connu à Bernay, on est venu au cinéma le premier soir", témoignent quelques spectateurs. Les 237 fauteuils rouges disparaissent un à un. Le cinéma de Bernay ferme après 75 ans.