Eurovision : 16e, La Zarra mauvaise perdante ? La chanteuse se défend d'avoir fait un doigt d'honneur

Un peu après, elle s'est une nouvelle fois justifiée sur Instagram, avant de s'excuser. "Je voulais aussi vous préciser que le geste que j'ai fait dans la Green room et que tout le monde reprend sur les réseaux sociaux, n'est absolument pas du mépris ou une insulte. Et en aucun cas un doigt d'honneur. C'est un geste chez moi de déception qui veut dire 'whatever' qu'on pourrait traduire par 'ainsi soit-il'. Ni plus ni moins. Aucune volonté de choquer ou de provoquer. Je m'excuse si cela a été mal interprété", écrit la chanteuse.