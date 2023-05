Pourquoi Zelensky ne pourra pas s'exprimer pendant la finale de l'Eurovision

L’UER rappelle que l’édition 2023 est organisée par la BBC au Royaume-Uni "au nom de la télévision publique ukrainienne UA:PBC" et que "la culture, la musique et la créativité ukrainiennes" occupent une place de premier plan dans les trois émissions en direct. Les deux demi-finales ont été diffusées ce mardi et ce jeudi, avant la grande finale ce samedi. À Liverpool, "pas moins de 11 artistes ukrainiens dont les vainqueurs Kalush Orchestra" devaient se produire toute la semaine. Le logo de l’évènement a été dessiné en collaboration avec une agence ukrainienne de design, 37 endroits en Ukraine figurent aussi dans les mini-films précédant le passage des candidats sur scène.