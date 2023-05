Eurovision 2023 : la France 16e avec La Zarra, le classement complet

Le classement complet :

1 – SUÈDE – Loreen, "Tattoo" (583 points)

2 – FINLANDE – Kääjirä, "Cha Cha Cha" (526 points)

3 – ISRAEL -Noa Kirel , "Unicorn" (362 points)

4 – ITALIE – Marco Mengoni, "Due Vite" (350 points)

5 – NORVÈGE – Alessandra, "Queen of Kings"(268 points)

6 – UKRAINE – TVORCHI, "Heart Of Steel" (243 points)

7 – BELGIQUE – Gustaph, "Because Of You" (182 points)

8 – ESTONIE – Alika, "Bridges" (168 points)

9 – AUSTRALIE – Voyager, "Promise" (151 points)

10 – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – Vesna, "My Sister’s Crown" (129 points)

11 – LITUANIE – Monika Linkyte, "Stay" (127 points)

12- CHYPRE – Andrew Lambrou, "Break A Broken Heart" (126 points)

13 – CROATIE – Let 3, "Mama ŠČ!" (123 points)

14 – ARMÉNIE – Brunette, "Future Lover" (122 points)

15 – AUTRICHE – Teya & Salena, "Who The Hell Is Edgar ?" (120 points)

16 - FRANCE – La Zarra, "Évidemment" (104 points)

17 – ESPAGNE -Blanca Paloma, "Eaea" (100 points)

18 -MOLDAVIE – Pasha Parfeni, "Soarele şi Luna" (96 points)

19 – POLOGNE – Blanka, "Solo" (93 points)

20 – SUISSE- Remo Forrer, "Watergun" (92 points)

21 -SLOVENIE – Joker Out, "Carpe Diem" (78 points)

22 – ALBANIE - Albina & Familja Kelmendi, "Duje"( (76 points)

23 – PORTUGAL – Mimicat, "Ai Coração" (59 points)

24 – SERBIE -Luke Black, "Samo Mi Se Spava" (30 points)

25 – ROYAUME-UNI – Mae Muller, "I Wrote A Song" (24 points)

26 – ALLEMAGNE – Lord of the Lost, "Blood & Glitter" (18 points)