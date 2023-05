VIDÉO – Eurovision 2023 : La Zarra dévoile (enfin) son impressionnante scénographie

Seul un extrait de cette prestation, enregistrée en public la veille, a été diffusé en direct. La Zarra avait promis de "faire scintiller la scène de Liverpool" avec "un spectacle éblouissant, dangereux et so chic à la française". Et elle n’avait pas menti. Vêtue d’un béret noir et rouge pailleté et d’une robe à manches longues assortie, la chanteuse finit par perdre sa traîne immense alors que la plateforme sur laquelle elle se trouve descend pour mieux remonter.