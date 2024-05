VIDÉO - Eurovision 2024 : Israël qualifié pour la finale, en pleine controverse sur sa participation

La jeune artiste israélienne Eden Golan a décroché jeudi soir son ticket pour la finale de l'Eurovision avec "Hurricane". La version initiale de cette chanson avait dû être modifiée, car elle faisait allusion à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Des milliers de personnes ont manifesté jeudi à Malmö contre la participation de l'État hébreu à ce concours.

Israël participe depuis 1973 à l'Eurovision, qu'il a remporté pour la quatrième fois en 2018. Mais, cette année, la participation de l'État hébreu au concours de chant suscite la controverse en raison de la guerre à Gaza. La polémique devrait encore se poursuivre : jeudi 9 mai, Israël s'est qualifié pour la finale à Malmö, en Suède, qui aura lieu samedi. Israël intègre ainsi le groupe de 26 pays qui s'affronteront pour succéder au pays hôte lors de cette compétition suivie par plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs chaque année.

L’artiste israélienne Eden Golan, 20 ans, a décroché son ticket en interprétant la chanson Hurricane. La version initiale de ce morceau a dû être modifiée, car elle faisait allusion à l'attaque du groupe islamiste Hamas qui a ensanglanté Israël le 7 octobre. Par crainte d'être disqualifié, l'État hébreu avait annoncé le 3 mars, par la voie de la société israélienne de radiodiffusion (KAN), qu'il allait modifier les paroles du titre afin de gommer tout ce qui pourrait être perçu comme "politique". Israël avait auparavant menacé de se retirer de ce concours si sa chanson n'était pas acceptée en l'état.

Près de 12.000 manifestants

Jeudi soir, le titre israélien a été interprété sans accroc ni interruption par Eden Golan devant les 9000 spectateurs de la Malmö Arena. À l'intérieur de la salle, l'Union européenne de radio-télévision (UER) qui chapeaute le concours a, comme à l'accoutumée, interdit tout drapeau autre que ceux des participants et toute bannière à message politique.

Le ton était tout autre à l'extérieur de la salle, alors que près de 12.000 personnes ont manifesté dans la ville hôte contre la participation d'Israël, pour exprimer leur indignation face à la guerre à Gaza. La militante pour le climat Greta Thunberg figurait notamment dans la foule. Comme le précise Le Monde, cette manifestation s’est faite à l’appel d’une soixantaine d’associations. Un nouveau rassemblement est prévu samedi, à l’occasion de la finale du concours de chant. Une autre manifestation a par ailleurs été organisée jeudi à Malmö par la communauté juive afin de soutenir la candidate israélienne. Les manifestants étaient entourés par des policiers lourdement armés.

La sécurité a été renforcée tant dans la Malmö Arena que dans le reste de cette ville du sud de la Suède, où vit la plus importante communauté d'origine palestinienne du pays. "L'UER prend toutes les précautions nécessaires pour faire de ce lieu un endroit sûr et uni pour tous", s'est félicitée après la demi-finale Eden Golan, qui a fait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux. Des renforts policiers sont venus de toute la Suède, mais aussi du Danemark et de la Norvège.

Le programme de la VRT interrompu

Jeudi, la demi-finale de l’Eurovision a été brièvement interrompue à la télévision belge VRT par un message de soutien aux Palestiniens, diffusé par un syndicat de cette chaîne flamande. "Ceci est une action syndicale. Nous condamnons les violations des Droits de l’homme commises par l’État d’Israël. De plus, l’État d’Israël détruit la liberté de la presse. C’est pourquoi nous interrompons brièvement l’image", pouvait-on lire en néerlandais sur ce message.

Avant la demi-finale de l’Eurovision, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou avait quant à lui apporté son soutien à Eden Golan, estimant que la candidate avait "déjà gagné". "Non seulement vous participez fièrement et de manière admirable à l'Eurovision, mais vous affrontez avec succès une horrible vague d'antisémitisme", a-t-il dit dans un message vidéo adressé à la chanteuse Eden Golan.