VIDÉO - Slimane dévoile "Mon amour", sa chanson pour l’Eurovision

Seul derrière son micro dans le clip, Slimane livre une performance vocale qui devrait marquer le public européen. Il reconnaît lui-même que c’est "l’une des chansons les plus difficiles qu’il ait composées pour lui". "Mais quand on représente la France, il faut ce qu’il faut !", s’amuse-t-il. L’artiste révélé par "The Voice" a façonné "Mon amour" avec ceux qu’il appelle ses "inséparables", les frères Yaacov et Meïr Salah, déjà co-auteurs de ses plus grands tubes, alors qu’il était en tournée.