VIDÉO - À trois mois de l’Eurovision, Slimane impressionne avec une nouvelle version de sa chanson

Le représentant de la France à l'Eurovision poursuit son tour d’Europe avant la grande finale du concours européen de la chanson. Invité à la télévision croate ce jeudi, le coach de "The Voice Kids" a bluffé en interprétant une partie de sa ballade "Mon amour" a cappella. Un parti pris audacieux qu’on espère bien entendre le 11 mai à Malmö.

L’extrait qui suit rafraîchira peut-être la mémoire à ceux qui auraient oublié qu’avant de connaître un succès monstre avec Vitaa, il a aussi été "The Voice". Depuis sa victoire en saison 5 du télécrochet de TF1, Slimane a fait un sacré chemin qui le mène jusqu’en Suède. À trois mois de la finale de l’Eurovision, où il représentera la France, le chanteur enchaîne les concerts en Europe pour se présenter à nos voisins. Ce jeudi 22 février, ses pérégrinations l’ont mené en Croatie.

On a la grande ligne directrice Slimane sur sa mise en scène pour l'Eurovision

Slimane était l’invité de la première demi-finale de "Dora", l’émission qui sélectionne le représentant croate à l’Eurovision. "Je suis trop content, c’est la première fois que je performe à l’étranger comme ça en télé, surtout que je chante ‘Mon amour’ donc je n’oublierai jamais ce moment-là", explique-t-il à l’animatrice Zlata Mück Sušec dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. C’est d’ailleurs en ligne que sa prestation du soir a eu la plus grande résonance. "Frissons" était le mot qui revenait le plus souvent pour qualifier cette performance d’une grande intensité. La faute à un instant inédit qu’on espère revoir à Malmö le 11 mai. Une botte pas si secrète qui pourrait contribuer à ramener le trophée en France, 47 ans après Marie Myriam.

Alors que s’approche la fin de la chanson, Slimane s’éloigne du micro. La musique se coupe et il enchaîne a cappella. Une démonstration vocale doublée d’une interprétation habitée qui ne peut que faire se hérisser les poils. Interrogé sur le concours à venir, le coach de "The Voice Kids" assure "travailler encore beaucoup sur la direction artistique, sur la scène, sur ce qu’on va faire". "On a la grande ligne directrice. Maintenant, ça va être du travail, des répétitions beaucoup. Mais ça va être cool. J’ai hâte !", ajoute-t-il. Et vous savez quoi ? Nous aussi.