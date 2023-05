Eurovision : en 2024, la Suède accueillera le concours... 50 ans après le sacre d'ABBA

Et pour cause : le grand show, regardé tous les ans par des dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, débarquera en Suède, l'année même du cinquantième anniversaire de la victoire d'ABBA. En 1974, au dôme de Brighton, le groupe suédois faisait mieux que la locale de l'étape, Olivia Newton-John, et devançait l'Italie et les Pays-Bas, avec la chanson devenue culte depuis, "Waterloo".