VIDÉO - Eurovision : Yves Bigot, ex-patron de France 2, assure qu'il avait "ordre de perdre" le concours

Et si les résultats contrastés de la France à l'Eurovision depuis des décennies avaient une explication très rationnelle ? Invité sur le plateau de l'émission "C Médiatique" sur France 5, l'ancien patron de France 2 et de la RTBF, Yves Bigot, a fait des révélations explosives. À quelques jours du lancement de l'Eurovision 2023, l'actuel patron de TV5 Monde a affirmé qu'il avait pour ordre de ne pas remporter le concours de chant européen lorsqu'il était à la tête des deux chaînes publiques française et belge. "On avait pour ordre de perdre", a-t-il affirmé, dimanche 7 mai.