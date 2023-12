VIDÉO - Ève Gilles, reine en son village : Quaëdypre et sa coiffeuse très fiers de leur Miss France

Élue Miss France 2024 samedi à Dijon, Ève Gilles a été célébrée par les 1200 habitants du village du nord où elle a grandi. TF1 est allé à la rencontre de ses parents, du maire de la commune et même de la coiffeuse à l’origine de sa coupe courte.

Ils se sont tous mobilisés pour sa victoire. Alors les 1200 habitants de Quaëdypre, petit village des Flandres près de Dunkerque, n’ont pu qu’exulter au moment de l’annonce du résultat final. "Tout le monde n'était pas déchaîné mais presque", s’amuse le maire Jean-Claude Dekesiter. C’est depuis la salle communale qu’une majorité d’entre eux a suivi l’élection de Miss France 2024, remportée ce samedi par l’enfant du pays Ève Gilles. Une jeune femme de 20 ans passionnée de danse et de mathématiques venue casser les codes avec son franc-parler. Mais aussi avec son look.

C’est ce qui lui allait le mieux au niveau de son visage Élise, la coiffeuse de Miss France 2024 à Bergues

Première reine de beauté aux cheveux courts, Ève Gilles a confié sa tête à Élise, sa coiffeuse que TF1 a rencontrée. "Elle me disait qu'elle devait avoir la même coupe du début jusqu’à la fin. Je lui avais dit : 'Si c’est ça, on fait court !'. C’est ce qui lui allait le mieux au niveau de son visage", explique-t-elle. À l’école primaire de Quaëdypre aussi, les enfants ne parlaient que de la nouvelle Miss. Mais c’est dans le foyer familial que la fierté était la plus grande.

"De nos trois filles, c’est vraiment celle qui a toujours adoré la scène, qui a toujours aimé danser", témoigne son père. Sa mère, elle, commence seulement à réaliser que sa fille a été sacrée Miss France 2024. La réalité sera encore plus concrète ce mercredi lors du retour à la maison d’Ève Gilles, qu’on imagine chaleureux et enthousiaste. À l’image des gens du Nord.