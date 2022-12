VIDÉO - Évelyne Dhéliat sur scène avec Julien Doré pour une "météo tout en douceur" à l'Accor Arena

"Concert magique de Julien Doré et un immense bonheur pour moi d'avoir été à ses côtés sur scène ! Un grand merci Julien pour ce 'duo météo', bravo pour ce spectacle qui nous laisse des étoiles plein les yeux !", a-t-elle commenté un peu plus tard sur Twitter. Et d'ajouter : "quel bonheur pour moi d'avoir partagé un moment la scène avec lui... pour un clin d'œil météo ! Lundi je vous retrouve sur le 'fond vert' TF1".

"Immense merci pour votre confiance & votre précieuse élégance", a répondu le chanteur. "Merci chère Évelyne pour cette météo tout en douceur devant 16.000 personnes", a-t-il ajouté sur son compte Instagram.