Exclusif, Anouchka Delon : mon père victime d'abus de faiblesse

Le 5 juillet 2023, à la demande de son père, elle et ses frères, aidés d'un garde du corps, avaient expulsé Hiromi Rollin de la propriété de Douchy. La scène a été filmée assure Anouchka et le procureur a la vidéo, il n'y a pas eu de violence. Depuis, les enquêteurs ont découvert 110 000 euros en cash, cachés dans les affaires d'Hiromi. Aujourd'hui, Anouchka espère que son père aura une fin de vie tranquille et demande juste à Hiromi Rollin de sortir de leur vie.