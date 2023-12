Exclusif : Jade et Joy Hallyday parlent pour la première fois

DOCUMENT – Pour la première fois, les filles adoptives de Johnny et Laeticia prennent la parole. Elles dévoilent un visage surprenant de simplicité et de complicité, leur quotidien avec Johny, sa disparition, la relation difficile avec leurs aînés.

Les filles de Johnny Hallyday nous accueillent chez elles à Los Angeles, en Californie, dans la maison où elles ont aménagé après la mort de leur père il y a six ans. Jade a 19 ans et Joy 15 ans. Elles ont grandi sous l'œil du public et les flashes des paparazzi, mais c’est la toute première fois qu’elles s’expriment à la télévision. Laeticia s'absente le temps de l'interview de ses filles.

Jade et Joy décrivent Johnny comme un père attentionné, hypergénéreux, toujours présent, un papa cool. Ils n’étaient jamais séparés même pendant les tournées du chanteur. « Après les cours, on allait à chaque fois prendre des glaces”, racontent-elles. Le chanteur a voulu élever ses filles dans une ville où il n'était pas connu pour être tranquille avec elles. Quand ses filles avaient de mauvaises notes, il les rassurait en disant que ce n’était pas grave et qu'il faut faire des erreurs dans la vie pour avancer. Il n’a jamais été sévère.

Selon Laeticia, Johnny Hallyday refusait l’idée de mourir et de laisser ses filles sans lui, si jeune. Être abandonné par ses parents était le plus grand traumatisme de Johnny. De ce fait, il voulait apaiser le sentiment d'abandon des filles. Jade a vécu assez mal la guerre d’héritage entre leur mère, Laura et David, une trahison.

