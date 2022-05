Expo événement au Louvre : sur les traces des pharaons noirs

On les appelle les "pharaons noirs" pour avoir conquis l'Égypte en venant du Soudan. Un voyage s'impose au fil du Nil. Nous sommes 2 500 ans avant notre ère, et après avoir passé la frontière égyptienne, nous entrons au Soudan pour découvrir, loin de la vallée des Rois, dresser dans le désert des pyramides. La plus grande concentration au monde avec 220 monuments. Leurs chambres funéraires restent souvent intactes. C'est un royaume oublié et sur lequel seule une poignée d'archéologues s'échine. Comme le suisse Charles Bonnet qui y a passé l'ensemble de sa carrière.