VIDÉO - Expo : quand la musique fait éclore d'étranges créatures

On a trouvé nos guides pour s'approcher des drôles de bestioles de l'exposition Anima(ex)Musica, à Rennes. Laura et Lila, des copines de classe de 4 ans (et demi), qui très vite, ne savent plus où donner de la tête. Il faut dire qu'il y a de quoi rester scotché. Il est réalisé avec des touches de piano. Tous ces insectes sont sculptés avec d'anciens instruments de musique. Et pour une fois, parents et enfants y trouvent leur compte. Le grand jeu, c'est d'essayer de reconnaître l'animal, et de deviner de quoi sont composées les différentes parties de l'insecte. Des morceaux d'accordéon et de trompette, par exemple, pour un phasme.