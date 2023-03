Elliott Erwitt, photographe du vivant, s'expose au Musée Maillol

En 1948, alors qu'il cherche du travail à New York, il croise la route d’Edward Steichen, Robert Capa et Roy Stryker. Ces derniers, sensibles au talent du jeune photographe alors âgé de 20 ans, en font aussitôt leur protégé. Il commence sa carrière professionnelle en réalisant des clichés en Italie et en France. Son service militaire terminé, il intègre en 1953 la prestigieuse agence Magnum Photos.

Dans les années 1970, il s’initie au métier de réalisateur tout en poursuivant son activité de photographe. Auteur de films documentaires (Beauty Knows No Pain, Red White And Blue Grass, Glassmakers Of Herat), il produit aussi des comédies et des émissions au ton satirique pour le Home Box Office. A ce jour, il est l’auteur de près de 30 livres de photographie.