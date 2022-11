Ouzbékistan : les trésors de la route de la soie

En gants blancs, on manipule ici, dans le musée du Louvre, l'un des plus anciens corans du monde. On finalise la peinture d'un socle, pour diriger notre regard vers un visage, sculpté il y a 2 000 ans. Minuscule ou monumental, ne sont rassemblés ici que des trésors venus d'Ouzbékistan. Des objets prêts à nous raconter l'histoire d'un pays, au cœur de l'Asie centrale. Comme cette porte calcinée, où 50 personnages semblent tout droit sortis d'une bande dessinée du 6e siècle.