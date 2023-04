VIDÉO - Ramsès II : "cercueil" ou "sarcophage" ? Voici la (subtile) différence

Sa composition est également extraordinaire, puisque que le cercueil est en cèdre du Liban, et a été peint de manière détaillée. On y voit le roi bras croisés sur la poitrine, tenant un sceptre et un fouet, et coiffé d'un némès, couvre-chef emblématique des pharaons orné d'un cobra dressé. Le cercueil a longuement voyagé pour arriver à Paris, puisqu’il a fait le trajet depuis San Francisco et s'envolera ensuite pour Sydney en Australie. La momie n’est néanmoins pas à l’intérieur, en raison de sa fragilité extrême. Le cercueil n'était pas revenu dans la capitale depuis 47 ans.