Fabcaro : des bulles à l'écran

Après son roman "Le discours", c'est sa bande dessinée "Zaï Zaï Zaï Zaï" qui arrive sur le grand écran, porté à l'écran par le grand Jean-Paul Rouve et réalisé par François Desagnat. C'est l'histoire absurde et hilarante d'un homme qui a oublié sa carte de fidélité, et qui devient un dangereux fugitif. "Quand la caissière me demande si j'ai ma carte du magasin, j'ai une espèce d'angoisse. J'ai l'impression que si t'as pas ta carte, ça va être un truc répréhensible en fait. Ça en dit long sur notre société, sur notre société de consommation, sur tout ce qu'on est devenu", nous affirme Fabcaro.