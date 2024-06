Les stars de la série dérivée de "Game of Thrones" étaient à Paris jeudi 6 juin pour promouvoir la saison 2 tant attendue, diffusée dès le 17 juin sur la nouvelle plateforme Max. L’occasion pour nous de tenter de grappiller des infos sur des épisodes dont le public ne sait encore rien. Le franco-britannique Fabien Frankel promet déjà une "performance très mémorable" d’Emma D’Arcy, la redoutable princesse Rhaenyra Targaryen.

Même Tom Cruise n’arriverait pas à les faire parler. Car obtenir des spoilers de la part des acteurs de la plus série la plus secrète du moment relève d’une mission vraiment impossible. On a bien tenté le coup ce jeudi 6 juin au théâtre du Châtelet où une grande partie du casting de House of the Dragon est venue présenter la saison 2 de ce préquel de Game of Thrones, qui démarre sur la nouvelle plateforme Max le 17 juin après deux ans d'attente.

Une salve d’épisodes inédits qui verra s’opposer le camp noir de la princesse Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) – l’ancêtre de Daenerys (Emilia Clarke) - et celui des verts, emmené par son ancienne meilleure amie et belle-mère, Alicent Hightower (Olivia Cooke).

C’est inévitable qu’il y ait des frictions entre les deux camps Fabien Frankel

Une dichotomie dont s’est joué le célèbre tapis rouge pour l’occasion divisé exceptionnellement en deux parties, une noire et une verte. Ce dernier clan s’est présenté en force face à la presse, avec pas moins de sept représentants, dont un au délicieux accent français. C’est dans la langue de Molière que Fabien Frankel, comédien franco-britannique, a tenté de déjouer nos pièges. "C’est difficile d’en parler sans spoiler", glisse-t-il quand on l’interroge sur l’avenir de son personnage Ser Crison Cole, nommé Lord Commandant par Alicent à la fin de la saison 1. "Les choses vont changer, son rôle dans la famille va devenir de plus en plus intégral", assure-t-il.

Fabien Frankel a conscience que son équipe verte souffre de son image de "méchants". "C’est ce que tout le monde dit. Je pense que c’est inévitable qu’il y ait des frictions entre les deux camps. J’espère qu’au cours de la saison, les avis vont évoluer", ajoute-t-il en souriant. Tout ce qu’il peut nous promettre, c’est qu’Emma Darcy livrera "une performance très mémorable". Ryan Condal, créateur, scénariste et producteur de House of the Dragon, confirme qu’écrire pour l’artiste non-binaire et sa partenaire de jeu Olivia Cooke est "particulièrement gratifiant" parce que ce binôme aux "personnages très complexes" est "incroyablement professionnel".

Je n’ai pas vu "Game of Thrones" ! Harry Collett

"Evidemment que Rhaenyra, comme mon personnage, cherche à se venger. Ils sont mère et fils dont peut-être que cette saison, vous les verrez ensemble. Mais qui sait ?", nous dit en riant Harry Collett, qui incarne le prince Jacaerys, avant de nous faire une étonnante confidence. "Je n’ai pas vu Game of Thrones ! J’étais trop jeune pour la regarder quand j’ai eu le rôle et ensuite, je n’ai pas eu le temps de tout rattraper. Donc ça prouve que vous n’avez pas besoin d’avoir vu Game of Thrones pour démarrer House of the Dragon. Ce sont deux histoires complètement différentes", insiste l'acteur de 20 ans.

"L'attrait de la série réside dans le fait qu'il s'agit d'une tragédie shakespearienne, celle d’une famille qui se déchire dans sa lutte pour la fierté et le pouvoir. Il y a une profonde tristesse dans cette histoire, note Ryan Condal. L'histoire originale, que j'adore, était très axée sur le bien et le mal, le feu contre la glace, les Stark contre les Lannister. Je pense que House of the Dragon est plus nuancée d'une certaine manière".

Fabien Frankel admet "ne pas trop aimer dire aux gens ce qu’ils doivent faire" mais loue "les très belles prestations" de ses camarades lors de la saison 2 pour convaincre le public de se brancher. "Si vous aimez la fantasy et une histoire très forte entre deux femmes qui brise un peu le cœur, c’est une très bonne série à regarder", conclut-il. En oubliant tout de même de préciser qu’il faut aussi avoir le cœur bien accroché pour se lancer.