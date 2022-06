Face aux jeunes : Edgar Morin, le témoin du siècle

C’est le sociologue qui parle, au même titre que le résistant, lui qui a eu 18 ans en 1939. Il a vécu un siècle d’engagement politique, philosophique et humaniste. "Avoir de l’espoir, ce n’est pas être optimiste. Parce que l’espoir, c’est du possible, ce n’est jamais du certain. Engagez-vous, mais sans œillères, sans fanatisme, parce que là, vous vous perdrez", déclare-t-il.