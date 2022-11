VIDÉO - Un homme jette des œufs sur Charles III et Camilla avant d'être arrêté

Les journalistes, notamment du Sun et de ITV, ont compté les projectiles. Ce n’est pas un mais quatre œufs qui ont été lancés sur le souverain, qui n’a pas semblé plus préoccupé que ça. Il faut dire que les lancers ont largement raté leur cible, s’écrasant sur le sol et non pas sur le costume gris, ou pire, sur la tête du successeur d’Elizabeth II. Charles III a bien jeté un coup d’œil à l’œuf qui gisait à ses pieds quand Camilla s’est montrée plus circonspecte au moment de regarder les badauds.