Famille royale : pourquoi Charles III reprend-il du service ?

Le palais de Buckingham a annoncé la reprise des activités publiques du roi Charles III. Les médecins jugent très encourageants les progrès de son état de santé. Mais son absence commençait aussi sans doute à poser certaines questions politiques.

Buckingham a, comme à son habitude, soigné la nouvelle qui a fait la une de la presse. Le "back in the saddle", traduisez "le retour en selle du roi Charles", a été accompagné d'une photo, un couple tout en sourire et en décontraction ainsi qu'un bulletin de santé enthousiaste.

Certains observateurs invitent tout de même à la prudence, car si le roi semble être en forme, comme le montrent des images tournées il y a trois semaines, le 31 mars 2024, c'est aussi la vacance du pouvoir, depuis maintenant deux mois qu'il n'était plus soutenable. En son absence, sa sœur, la princesse Anne, et son frère, le prince Edward, ont multiplié les engagements royaux, d'autant plus que William s'est, lui aussi, mis en retrait depuis l'annonce du cancer de son épouse, Kate.

"Il n'avait pas le choix", d'autant qu'à l'approche d'élections, le pays requiert un peu de stabilité royale et qu'à l'international, l'agenda du roi s'annonce très chargé avec, notamment, la visite de l'empereur du Japon et le 80e anniversaire du débarquement.

Charles, qui a été contraint de se retirer des affaires neuf mois après son couronnement, aimerait sans doute pouvoir régner pleinement.