Famille royale : qui sera de la partie autour d'Elizabeth II ?

Jeudi 2 juin, les regards du monde entier se tourneront vers Buckingham Palace. C'est depuis le balcon que la reine saluera la foule avec sa famille. Mais cette année 2022, certains membres n'apparaîtront pas à ses côtés. Pas de cérémonie du balcon pour Harry et Meghan qui sont en mauvais termes avec la reine depuis leur départ aux États-Unis. Au total, 18 membres de la famille royale devraient être présents. Notamment le prince Charles et sa femme Camilla, William, Kate et leurs enfants, ou encore la princesse Anne, fille d'Elizabeth II. Autre absent, le prince Andrew. Accusé d'agression sexuelle, il n'a pas été convié par sa mère, Elizabeth II.