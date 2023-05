Fans et business, la vague K-Pop

Ce genre musical est né à Séoul dans les années 90, porté par des centaines de groupes de garçons et de filles au physique standardisé que leurs fans appellent les "Idols". Une musique qui a été étudiée pour plaire au monde entier, mélange de pop, de rap et d'électro, et des chansons politiquement correctes qui sont chantées en coréen et en anglais. En 2021, plus de 57 millions d'albums de K-Pop se sont vendus dans le monde, les clips visionnés des milliards de fois. Un succès commercial et un atout diplomatique pour le pays.